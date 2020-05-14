Обеспечить сотрудников масками и ограничить их перемещения по территории: новые рекомендации для работодателей

Роспотребнадзор разработал рекомендации для организаций различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавируса:

Рекомендации для химчисток и прачечных

Рекомендации для ателье

Рекомендации для салонов красоты

Рекомендации по организации работы магазинов непродовольственных товаров

Рекомендации по организации работы вахтовым методом

Рекомендации по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания

Рекомендации по организации работы предприятий

Рекомендации по организации работы саун и бань

Рекомендации по организации работы образовательных организаций

Рекомендации по организации работы предприятий продовольственной торговли

Рекомендации по организации работы предприятий торговли

Рекомендации по организации работы в строительной отрасли

Рекомендации по организации работы предприятий агропромышленного комплекса

Рекомендации по организации работы транспорта

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников киноиндустрии

📌 Реклама Отключить

В частности, компании должны при входе на предприятие организовать места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

Работа курьерской службы и прием корреспонденции должна быть организована бесконтактным способом (выделены специальные места и устройств приема корреспонденции).

Должно быть ограничено перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выход за территорию организации, перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

В обязанностях работодателя также — обеспечение работников запасом одноразовых (многоразовых) масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа). Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.

📌 Реклама Отключить

Также предписано временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, в первую очередь лиц старше 65 лет.