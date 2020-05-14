Обеспечить сотрудников масками и ограничить их перемещения по территории: новые рекомендации для работодателей

Роспотребнадзор разработал рекомендации для организаций различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавируса:
- Рекомендации для химчисток и прачечных
- Рекомендации для ателье
- Рекомендации для салонов красоты
- Рекомендации по организации работы магазинов непродовольственных товаров
- Рекомендации по организации работы вахтовым методом
- Рекомендации по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей
- Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания
- Рекомендации по организации работы предприятий
- Рекомендации по организации работы саун и бань
- Рекомендации по организации работы образовательных организаций
- Рекомендации по организации работы предприятий продовольственной торговли
- Рекомендации по организации работы предприятий торговли
- Рекомендации по организации работы в строительной отрасли
- Рекомендации по организации работы предприятий агропромышленного комплекса
- Рекомендации по организации работы транспорта
- Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников киноиндустрии
Работа курьерской службы и прием корреспонденции должна быть организована бесконтактным способом (выделены специальные места и устройств приема корреспонденции).
Должно быть ограничено перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выход за территорию организации, перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.
В обязанностях работодателя также — обеспечение работников запасом одноразовых (многоразовых) масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа). Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.
Также предписано временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, в первую очередь лиц старше 65 лет.