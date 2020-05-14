Стало известно о трех новых цифровых проектах ФНС

Федеральная налоговая служба предлагает правительству запустить в 2020 году три социально значимых цифровых проекта.

Речь идет об упрощенном порядке вычетов по НДФЛ, упрощенной регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и о создании удостоверяющего центра (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам. О том, что запланировала ФНС пишет «Коммерсантъ».

Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов. КЭП будет бесплатной. Налоговики планируют стать госмонополией в этой сфере.

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Централизации выдачи КЭП давно продвигается ФНС, оппонентом которой выступает Минэкономразвития с альтернативной схемой поддержания сети конкурирующих удостоверяющих центров, которые параллельно развивали бы сопутствующие бизнес-сервисы. Как говорится в материалах по проекту, направленных ФНС в правительство, для старта работы системы потребуется изменить закон об ЭЦП, а выбор схемы онлайн-УЦ объясняется «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией». Кроме того, будут расширены способы удаленной идентификации личности заявителя при обращении в УЦ без физического посещения.

Создание централизованной инфраструктуры УЦ на базе центров обработки данных ФНС оценивается в 280 млн руб., на развитие интерактивных сервисов службы в рамках проекта потребуется еще до 60 млн руб.— проект выглядит чрезвычайно недорогим.

Второй проект — внедрение упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Ожидается, что охват услугой упрощенного вычета составит в 2021 году 900 тыс. налогоплательщиков (это порядка 10% от числа заявителей).

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Третий — упрощенная процедура регистрации ИП через Личный кабинет налогоплательщика для физлиц. Уже в этом году ожидается регистрация 10 тыс. ИП таким способом, притом что предоставление такой услуги намечено на декабрь 2020 года. В 2021 году количество ИП, воспользовавшихся упрощенным способом регистрации, оценивается в 150 тыс.

Все три проекта, по сути, являются частью программы ФНС по превращению службы в центральный элемент цифровой госинфраструктуры для более сложных, чем это возможно сейчас, моделей взаимодействия граждан и исполнительной власти.