Помощь россиянам за границей, кредиты для поддержки занятости. Прошло заседание Правительства

Состоялось очередное заседание Правительства. Проводил его не Мишустин, а врио председателя Белоусов. Хоть и прошло оно в формате видеоконференции.

Обсуждалось выделение бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки занятости для организаций из отраслей, пострадавших от коронавируса.

Также будут выделять средства на оказание помощи российским гражданам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться на родину из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В числе рассмотренных на заседании вопросов были также поправки в Налоговый кодекс, направленные на снижение издержек предприятий, осуществляющих безвозмездную передачу имущества и продовольственных товаров больницам и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Также говорилось о выделениисредств на доплаты сотрудникам социальных учреждений и медикам, работающим с больными коронавирусом.

Использованы материалы с сайта Правительства.