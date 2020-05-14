В Москве с 15 мая вводится бесплатное тестирование на антитела. Итоги будут влиять на снятие ограничений

В московских поликлиниках установили автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу, с 15 мая начнется массовое бесплатное тестирование, сообщил мэр
«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной», – написал Собянин на своем официальном сайте.Предполагается, что это будет работать следующим образом.
- Забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по 3 – в каждом административном округе). В каждой поликлинике будет открыто по 2 процедурных кабинета.
- Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью СМС. Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.
- Результаты скрининга будут подводиться еженедельно – в целом по городу и в разрезе административных округов.
Правда, возникает вопрос. Не спровоцирует ли массовое тестирование массовые скопления людей? С известным финалом?