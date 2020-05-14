Клерк.Ру

В Москве необязательно носить перчатки и маску на улице. Так сказал Собянин

Мэр Москвы сказал, что действующие ограничения в городе продлятся не менее 1-2 недель. 

«Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств», – сказал Собянин.

Он также подчеркнул, что в Москве нет обязательных предписаний по ношению масок и перчаток на улице.

«На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, но с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», – добавил он.

По материалам «ТАСС».

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