В Москве необязательно носить перчатки и маску на улице. Так сказал Собянин

Мэр Москвы сказал, что действующие ограничения в городе продлятся не менее 1-2 недель.
«Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств», – сказал Собянин.
Он также подчеркнул, что в Москве нет обязательных предписаний по ношению масок и перчаток на улице.
«На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, но с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», – добавил он.
По материалам «ТАСС».