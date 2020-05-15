Власти получили уже более 5 млн заявлений на выплаты на детей от 3-х до 16-ти лет

Россияне подали на данный момент 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно, заявил на совещании по социально-экономическим вопросам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Это очень востребованная мера поддержки населения, констатировал Григоренко.

А вот для повышения в два раза минимального размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет неработающим гражданам, в том числе студентам, необходимо принять изменения в законодательство. Они, как отметил вице-премьер, уже подготовлены и на следующей неделе будут рассмотрены Государственной думой.

Григоренко сообщил, что вчера на заседании кабмина было одобрено постановление о выделении средств на осуществление доплат социально-педагогическим работникам в размере до 60 тыс. рублей.