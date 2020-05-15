Путин раскритиковал регионы за канитель с выплатами медикам. Он поручал одно, а на деле – другое

Сегодня, обсуждая открытие медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19, президент Владимир Путин напомнил главам регионов о поручении до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, непосредственно оказывающим помощь больными с коронавирусом.

«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — заявил Президент.

«Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет», — добавил Путин.

Он предупредил, что в начале следующей недели состоится предметное обсуждение и подведение итогов по всем субъектам Федерации — как выполнено это поручение.

Отметим, некоторые медики, получив расчетки за апрель, были обескуражены мизерным размером доплаты.

Так, в частности, на нашем канале в Яндекс.Дзен очень активно и эмоционально обсуждается история санитарки, которая за работу по 12 часов в «красной зоне» получила 1 150 рублей.

При этом по разъяснениям Роструда, куда обратилась сотрудница, выплата начислена согласно ее ставке.

Дело в том, что она оформлена на 0,25 ставки санитаркой и на 0,75 ставки уборщицей. Должность уборщицы не считается, так как не входит в перечень медицинских. Так что хоть и работала она в «красной зоне», но в зачет при начислении доплаты идет только четверть ставки.