Не единый период нерабочих дней, а... епердень! А еще о поезде в маске и ценах на чеснок. Пятничное

Традиционная пятничная подборка мемов на «Клерке». О нерабочих днях, масках и конечно же, о котиках.

Как известно, с 12 мая режим ограничений прекратился. Для всех. Но не для каждого. Поскольку в регионах пока решают сами, отменять, продлевать, или что-то еще.

Но для людей это выглядит примерно так:

Или даже так:

Кстати, становися ясно, что же это было весь апрель, и часть мая (а кому-то и весь май):

Мы думали что это шутка. Ну, в каждой шутке есть доля шутки:

В любом случае, некоторые видят в этом вот что:

С 12 мая в той же Москве обязательный масочно-перчаточный режим. Или перчаточно-масочный. Ну то есть без чего-то одного точно нельзя. Например, без перчатков:

С учетом, сколько эти маски порой стоят:

Или:

Страшно подумать, сколько стоит маска для поезда:

Кто-то находит способ обойти правила:

А вообще, все это напоминает следующее:

Немудрено что после всех этих режимов, непоняток с еперднями, и ценами появится новое тотемное животное у большинства:

Кстати, о ценах. Все помнят про гречку, имбирь и лимоны. А как же чеснок?

Вот кстати и котик решил, что деньги ему не помешают:

Учитывая, что котики считали квартиры своими, а люди приходили только ночевать.

Вообще, кто-то с 12 мая вернулись к работе. С соответствующими ограничениями:

Мы чего-то не знали про рукопожатия?

Ну а тем, кто только собираются вернуться на рабочие места с удаленки, напоминаем:

Главное, в брюки влезть.

Всем здоровья и терпения!