Во время пандемии 22 % работников стали трудиться более интенсивно

22 % россиян стали тратить на профессиональную деятельность больше времени, чем раньше. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Лабораторией Касперского».

Между 56 % опрошенных заявили, что им теперь удается чаще бывать с семьей и больше времени посвящать личным делам, пишет «Российская газета».

Более половины участников опроса (58 %) отметили, что читали меньше новостей до того, как начали работать из дома. При этом большинство из них просматривают новостные ленты на тех же устройствах, которые используются и для работы.

Подобная тенденция увеличивает шансы заражения вредоносным ПО, если сотрудники не уделяют должное внимание тому, какие веб-ресурсы они посещают, предупреждают специалисты.