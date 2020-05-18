8926 заболевших за последние сутки. Из них 3577 без симптомов. Кривая заражений в России продолжает снижаться

За последние сутки в России выявлено 8926 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, из них 3577 случаев (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

При этом выписано по выздоровлению 2836 человек.

Всего в стране выявлено 290 678 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 209 человек. Также за сутки зафиксирован 91 летальный случай.

За весь период в России от коронавируса скончалось 2722 человека.

Кривая заражений продолжает снижение: