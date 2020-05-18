Рынок ипотечного кредитования упадет на 10 %

Рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию банков России.

В апреле уже было выдано на 17% ипотечных кредитов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Доходы населения падают, а в мае-июне ситуация может еще больше усугубиться. Поэтому объем выданных ипотечных кредитов сократится.

До коронакризиса также отмечалось снижение показателей по выдаваемым ипотечным кредитам. Хотя к концу прошлого года средний размер ипотечной ставки снизился до 9%, это не повлияло на объем выданных кредитов — по итогам 2019 года в денежном эквиваленте он составил 2,65 трлн рублей против 2,67 трлн в 2018-м.

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По мнению директора федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в этом году пик одобряемости ипотечных кредитов уже достигнут. В дальнейшем, несмотря на проводимую Центробанком политику снижения ключевой ставки, из-за сокращения доходов населения уровень будет ниже. Предпосылки к этому уже есть — часть банков ограничили кредитование тех, кто не может подтвердить свои доходы.

Напомним, сейчас согласно поручению президента, в России реализуется программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках под 6,5%. Уже получено 46,8 тыс. заявок на такую ипотеку, выдано около 6,8 тыс. кредитов на сумму больше 17,3 млрд рублей.

Между тем по мнению экспертов в нынешних условиях даже льготная ставка под 6,5% пока не стала достаточным стимулом для восстановления спроса на новостройки.