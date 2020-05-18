На отдых – только со справкой. Депутат предлагает проверять отдыхающих прямо на курортах

С 1 июня в ряде регионов России планируют открыть для приема гостей санатории и пансионаты при наличии медицинских лицензий. Отдыхающим нужно будет показывать справку об отсутствии инфекций.

Согласно Рекомендациям Роспотребнадзора, отдыхающий обязательно должен будет при преме в санаторно-курортное учреждение предоставить справку об отсутствии контакта с заболевшими, и об отсутствии заболевания.

При направлении по путевкам в санатории данный документ должны предъявлять как местные жители, так и гости из других регионов страны. Отдельные регионы приняли решения, что приезжие будут обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса, выданную не позднее одного-трёх дней до визита в санаторий.

Депутат ГД Светлана Бессараб прокомментировала данное требование:

«Требование вполне обоснованное, регионы хотят сохранить безопасную эпидемиологическую обстановку при массовом прибытии гостей. Вместе с тем, требования к справке, ее сроку действия, форме или формам должны быть едиными. Сегодня в нашей стране выполняется несколько анализов на отсутствие заболевания. Мазок, согласно публичным высказываниям специалистов, даёт уверенность только в текущий день сдачи анализа. Тест на наличие антител к вирусу – по тем же уверениям, может быть актуален в течение периода до трёх месяцев и более, это своеобразный иммунный паспорт».

Депутат подняла проблему долгого прибытия к месту отдыха, когда как справка об эпидокружении действительна до трех дней: