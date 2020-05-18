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На отдых – только со справкой. Депутат предлагает проверять отдыхающих прямо на курортах

С 1 июня в ряде регионов России планируют открыть для приема гостей санатории и пансионаты при наличии медицинских лицензий. Отдыхающим нужно будет показывать справку об отсутствии инфекций.

Согласно Рекомендациям Роспотребнадзора, отдыхающий обязательно должен будет при преме в санаторно-курортное учреждение предоставить справку об отсутствии контакта с заболевшими, и об отсутствии заболевания.

При направлении по путевкам в санатории данный документ должны предъявлять как местные жители, так и гости из других регионов страны. Отдельные регионы приняли решения, что приезжие будут обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса, выданную не позднее одного-трёх дней до визита в санаторий.

Депутат ГД Светлана Бессараб прокомментировала данное требование:

«Требование вполне обоснованное, регионы хотят сохранить безопасную эпидемиологическую обстановку при массовом прибытии гостей. Вместе с тем, требования к справке, ее сроку действия, форме или формам должны быть едиными. Сегодня в нашей стране выполняется несколько анализов на отсутствие заболевания. Мазок, согласно публичным высказываниям специалистов, даёт уверенность только в текущий день сдачи анализа. Тест на наличие антител к вирусу – по тем же уверениям, может быть актуален в течение периода до трёх месяцев и более, это своеобразный иммунный паспорт». 

Депутат подняла проблему долгого прибытия к месту отдыха, когда как справка об эпидокружении действительна до трех дней:

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«Если тест подтвердил иммунитет, должен ли он повторно сдаваться за один день до прибытия? Что, кстати, очень сложно выполнить прибывающим на курорты, например, железнодорожным сообщением из Владивостока, когда только до Москвы люди добираются, в среднем, за 6 дней. Было бы логично регионам, устанавливающим карантинный период для гостей, организовать и соответствующее тестирование на автомобильных границах, вокзалах и в аэропортах субъекта, чтобы люди могли в течение минимально возможного времени сдать и получить результаты анализов, а при их благополучном результате – сразу направляться к местам отдыха». 

Также она предлагает ввести единообразие в ведомственные акты Минздрава:

«Но и Минздраву пора обновить соответствующие Приказы. Согласно действующим нормам, необходимость предоставления справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями предъявляется сегодня только к детям. Лица, достигшие совершеннолетия, для получения санаторно-курортных услуг обязаны предъявить санаторную карту. Необходимо ввести единообразие в организацию санаторно-курортного лечения, здравницы и регионы должны понимать, как им работать в новых условиях, соответствующий запрос мною направлен в Министерство здравоохранения РФ»,

К сожалению, такова действительность. Чтобы не допустить повторного распространения болезни, придется проверяться и предоставлять все необходимые справки.

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