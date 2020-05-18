Обнаружена утечка персональных данных оштрафованных за нарушение самоизоляции

Паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции в Москве оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления, который можно подобрать перебором с помощью простейших программ.

По уникальному идентификатору начислений (УИН) штрафа за нарушение самоизоляции в Москве в сервисах их оплаты можно обнаружить персональные данные оштрафованного, в том числе фамилию, имя, отчество и паспортные данные. На это обратил внимание Telegram-канал «Нора Ежика», пишет «Коммерсант».

Вручную собрать персональные данные методом перебора УИН трудоемко и почти невозможно, зато программа в автоматизированном режиме сможет выполнить эту работу, говорят эксперты. Чтобы система была защищена от утечек, она должна блокировать попытки многократного введения УИН, а данные должны публиковаться в частично обезличенном виде. Но сайты для оплаты штрафов зачастую не имеют защиты от таких действий — ни ограничения числа запросов, ни даже «капчи».

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Номер УИН в постановлении о назначении штрафа предназначен только для лица, привлеченного к административной ответственности, подчеркивают в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Если гражданин передает третьим лицам или выкладывает в интернет скриншоты постановления с УИН штрафа, это не означает нарушения законодательства о персональных данных контролирующим органом, настаивают в ДИТ. Проверка же по УИН начислений, которой пользуются интернет-сервисы, идет через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), что находится вне деятельности ДИТ, добавили там.

Прокуратура уже заинтересовалась информацией о возможной утечке и проводит проверку.