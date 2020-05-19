Лекарства теперь можно приобрести дистанционно. Утверждены правила такой продажи

Правительство РФ утвердило правила для аптек по дистанционной продаже и доставке лекарств. Постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Лекарства можно будет приобрести по телефону или онлайн.

Для того, чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств.

Установлены условия для дистанционной торговли лекарствами — наличие лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года, сайта или мобильного приложения, собственной курьерской службы или договора с компанией, предоставляющей такие услуги.

Минздрав в течение полугода со дня утвержденния правил обязан мониторить их исполнение.