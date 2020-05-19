Клерк.Ру

Путин раскритиковал Правительство за неясное изложение принципов помощи медикам. И попросил не перекладывать на регионы и главврачей

Путин раскритиковал Правительство за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе. В данный момент проводится совещание по ранее принятым мерам поддержки экономики.

Глава Минздрава в докладе упомянул о нареканиях к губернаторам и главврачам.

Президент попросил не перекладывать ответственность, поскольку изначально постановление правительства было сформулировано недостаточно четко.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные и понятные принципы начисления выплат, то меньше было бы вопросов к главврачам, губернаторам, и не надо было бы переделывать постановление правительства. Не нужно ни на кого ничего перекладывать».

Источник видео телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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