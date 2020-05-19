Путин раскритиковал Правительство за неясное изложение принципов помощи медикам. И попросил не перекладывать на регионы и главврачей

VadimBA Для меня отсутствие базы - верный признак неблагополучия организации, т.к. это очень сильно затру... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Светлана Иванова1 т.е. ИП на УСН подаст декларацию в следующем году за этот, и за какой период они освободят от нал... Глава ФНС пообещал, что освобождение от налогов для пострадавших отраслей будет автоматическим

Над.К В базе УЧЕТ. Вы же почему-то считаете нормальным его лишиться. Причем от слова вообще. И не тольк... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Над.К Как это? В бухотчетности указываются данные за два предыдущих года. Вы руками их будете вписывать... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Нескучная Может я не совсем поняла Вас, но, за прошлые годы я ничего не вписываю. Уж простите, если отчеты ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Ирина 83 Жена бухгалтер это мой случай.Развод вот уж скоро, а все из-за бухгалтерии.)) НДС тут за 1 кв. пр... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Нескучная Уважаемая Над.К, мне печально, что из моего сообщения Вы пришли к выводу, что я "чем-то тут козыр... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Над.К Ага, особенно она проводится в упомянутом случае развода с женой-бухгалтером )) Кроме того, контр... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Над.К Знаете, козырять тут 90-тыми годами вряд ли уместно, тут таких как вы полно :) Сейчас другие врем... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Нескучная Проверить, как я вела учет? Так, плиз, регистры распечатанные и моей подписью заверенные в помощь... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Над.К За отдельную плату пожалуйста. Только руководство обычно не считает нужным оплачивать восстановле... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

VadimBA Не важно какое предприятие - малое или нет... А если возникнет необходимость проверить, как вы ве... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Нескучная Уважаемая Над.К, вот уволился бух в августе, так получилось. Владелец бизнеса развелся с женой бу... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Нескучная Я сдавала дела с нового года. Причем приняла это предприятие, честно говорю - малое, не с нового ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Dmitriy A Бред. Бараны - а не парламент. Кто их выбрал??? Им неудобно со счетчиками работать стало... С нач... Общедомовые счетчики предлагают отменить, а коммуналку начислять по-другому