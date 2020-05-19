Путин раскритиковал Правительство за неясное изложение принципов помощи медикам. И попросил не перекладывать на регионы и главврачей

Путин раскритиковал Правительство за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе. В данный момент проводится совещание по ранее принятым мерам поддержки экономики.
Глава Минздрава в докладе упомянул о нареканиях к губернаторам и главврачам.
Президент попросил не перекладывать ответственность, поскольку изначально постановление правительства было сформулировано недостаточно четко.
«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные и понятные принципы начисления выплат, то меньше было бы вопросов к главврачам, губернаторам, и не надо было бы переделывать постановление правительства. Не нужно ни на кого ничего перекладывать».
Источник видео телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».