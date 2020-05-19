Глава ФНС пообещал, что освобождение от налогов для пострадавших отраслей будет автоматическим

Федеральная налоговая служба подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал этого года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
Об этом заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы глава ФНС Даниил Егоров.
«К этой программе относится 1,9 млн субъектов, где работает более 4 млн 700 тысяч человек. Соответственно, как мы организовали информационную систему? Она уже подготовлена. Людям ничего самим делать не надо будет. Они, как обычно, будут сдавать декларации, мы автоматизированно, через учетную систему будем их уведомлять, что они не должны платить налог на такую-то сумму за такой-то период», — цитирует Егорова ТАСС.