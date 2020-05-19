Глава ФНС пообещал, что освобождение от налогов для пострадавших отраслей будет автоматическим

Федеральная налоговая служба подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал этого года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

Об этом заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы глава ФНС Даниил Егоров.