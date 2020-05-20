С 1 июня начнется постепенный выход туристической отрасли из режима ограничений. Так сказала глава Ростуризма

Туристическая отрасль начнет постепенный выход из карантина с 1 июня. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. На первом этапе возобновят работу санаториев с медицинской лицензией.

«Что касается поэтапного выхода [из режима ограничений] у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», – сказала Догузова.

По ее словам, ведомство «базово понимает», что с этой даты начнут работу санатории с медицинской лицензией, а также – в отдельных регионах – отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

По материалам «ТАСС».