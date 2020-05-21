На «Госуслугах» появился сервис по оформлению ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

Минкомсвязь РФ на Едином портале госуслуг запустила новый сервис, через который родители смогут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Выплаты полагаются только семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. На каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет ежемесячно положено по пять тысяч рублей.

В министерстве отмечают, что в первые часы заявления оставили 70 тысяч человек, пока что сервис работает для 65 регионов.Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере готовности.