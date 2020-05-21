Пик эпидемии в России пройден. Так считает вирусолог

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн высказал мнение, что пик эпидемии в России преодолен.
«Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», – сказал ученый.
Он не поддержал мнение, что снизилось не количество зараженных, а число тестов на вирус. «Тесты, вроде, делают. Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет», – добавил Альштейн.
Правда, еще нужно дождаться проявления последствий майских праздников.
По материалам «НСН».