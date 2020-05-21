Нас всех внесут в единый регистр населения, чтобы мы жили лучше. Верите?

Федеральная налоговая служба объяснила, для чего в России создается Единый регистр населения.

«Гражданам не придется повторно передавать одну и туже информацию в различные органы и предъявлять лишние документы. Государство повысит качество прогнозов для долгосрочного развития страны, регионов, сможет получать актуальную статистику и предоставлять меры поддержки конкретным группам лиц, семьям и гражданам», — рассказали РИА Новости в ФНС.

Закон позволит быстро оказывать материальную и социальную адресную поддержку семьям и домохозяйствам, а также значительно сократить время оказания государственных услуг без требования избыточных бумаг, заявлений, считают налоговики.

В регистре не будет никаких медицинских и биометрических данных, штрих-кодов, телефонов, налогов, имущества, штрафов, и тем более никаких описаний свойств личности. Граждане смогут обратиться через портал государственных услуг к регистру и проверить сведения о самих себе, уверяют в налоговом ведомстве.

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Сегодня, 21 мая, Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о Едином федеральном информационном регистре (ЕФИР). Этот ресурс позволит связать между собой данные, которые сейчас уже используются различными госорганами для оказания адресной поддержки населению. В регистре будут храниться основные сведения о человеке: его имя, дата и место рождения, пол, а также различные идентификаторы, по которым можно будет обратиться в другие системы за конкретными сведениями.

Оператором ЕФИР будет ФНС.