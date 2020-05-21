В регионе продлили карантин до 6 июня

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня. При этом, часть ограничений смягчили.

Какие ограничения остались

Движение между муниципалитетами по-прежнему будут осуществляться по красным спецпропускам. Их будут проверять на въездах в город, где продолжат работать карантинные посты.

Въезд в Краснодарский край остается ограничен для приезжих из других регионов. Все, кто не имеет прописки на Кубани, отправятся в обсерваторы, которые продолжают работать. Там они проведут 2 недели.

Под запретом остаются массовые, спортивные, детские мероприятия.

Закрытыми оставляют парки, набережные, пляжи, рестораны, торговые центры. Прогулки запрещены.

Сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

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Не исключено, что 6-го числа режим карантина будет снят. Однако решение губернатор Кубани будет принимать на основе эпидситуации в Краснодарском крае.

При этом, сохранен масочный режим:

в общественном транспорте, даже в такси;

на остановках общественного транспорта;

в магазинах, аптеках, вокзалах и любых других организациях, деятельность которых разрешена.

Какие ограничения снимают

С 23 мая в Краснодарском крае открываются предприятия строительного и смежного с ним комплекса. Заработают магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами до 400 квадратов. Кроме того, распахнут свои двери парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и мойки.

Но важное условие для возобновления работы – соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора. Все сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты – масками и перчатками.

По материалам Sochi24.tv.