В регионе продлили карантин до 6 июня

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня. При этом, часть ограничений смягчили.
Какие ограничения остались
- Движение между муниципалитетами по-прежнему будут осуществляться по красным спецпропускам. Их будут проверять на въездах в город, где продолжат работать карантинные посты.
- Въезд в Краснодарский край остается ограничен для приезжих из других регионов. Все, кто не имеет прописки на Кубани, отправятся в обсерваторы, которые продолжают работать. Там они проведут 2 недели.
- Под запретом остаются массовые, спортивные, детские мероприятия.
- Закрытыми оставляют парки, набережные, пляжи, рестораны, торговые центры. Прогулки запрещены.
- Сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.
При этом, сохранен масочный режим:
- в общественном транспорте, даже в такси;
- на остановках общественного транспорта;
- в магазинах, аптеках, вокзалах и любых других организациях, деятельность которых разрешена.
Какие ограничения снимаютС 23 мая в Краснодарском крае открываются предприятия строительного и смежного с ним комплекса. Заработают магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами до 400 квадратов. Кроме того, распахнут свои двери парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и мойки.
Но важное условие для возобновления работы – соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора. Все сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты – масками и перчатками.
По материалам Sochi24.tv.