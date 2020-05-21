Людей с иммунитетом не будут подвергать изоляции. Так сказал Депздрав Москвы

Департамент здравоохоранения Москвы опроверг информацию о том, что людей с иммунитетом от COVID-19 будут изолировать.

Алексей Мазус, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ, Директор международного учебно-методического Центра вирусологии человека РУДН, член клинического комитета ДЗМ:

«Сам по себе тест, основанный на иммуноферментном анализе крови, известный и широко применяемый. Вся диагностика инфекционных заболеваний строится на нем. Когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает «бороться» с ним, вырабатывая антитела. Этот период обычно сопровождается яркой клинической картиной: появляются характерные для болезни симптомы. На начальной стадии заболевания организм вырабатывает защитные антитела – иммуноглобулины М (IgM), а на более поздней – иммуноглобулины G (IgG). Зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител можно определить встречался ли он с вирусом. При этом легкие формы заболевания, к которым относятся и небольшое недомогание, насморк и слабость, регистрируются при данной инфекции ещё чаще. Таким образом, пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек».

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Информация с сайта Депздрава

Ранее ряд изданий написали о том, что Московский клинический комитет по борьбе с коронавирусом рекомендовал, чтобы люди с иммунитетом к COVID-19 (с антителами класса M и/или G), выявленным в результате теста на антитела, две недели соблюдали режим изоляции. В частности, об этом написала «Медуза», позже она это опровергла.