Банки просят ЦБ перенести подключение к Системе быстрых платежей на 1 января 2021 года

О проблемах, с которыми сталкиваются банки при подключении к Системе быстрых платежей, сообщила в своем письме в Банк России Ассоциация российских банков.

Ассоциация просит рассмотреть следующие инициативы банков-членов АРБ:

1. О перенесении срока обязательного подключения банков к СБП с 1 октября 2020 года на 1 января 2021 года.

2. Об установлении предельного срока ограничения максимальных значений комиссий, введенных с 1 мая 2020 года и взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами через СБП.

3. Об отмене требований об обязательности подключения к СБП (или перенесении их внедрения на более поздний срок) для банков, которые осуществляют переводы физлиц в объеме, незначительном для всего числа переводов денежных средств физических лиц.