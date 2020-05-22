Расширен функционал сервиса ФНС «Узнать о жалобе». Стало удобнее

О ходе рассмотрения поданных в налоговую службу обращений или жалоб теперь можно узнать, подписавшись на обновления их статуса в сервисе «Узнать о жалобе».

Таким образом, после подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или ФНС заявителю больше не придется отслеживать изменения ее статуса самостоятельно. Он может подписаться на обновления информации по ней в сервисе «Узнать о жалобе», указав адрес своей электронной почты. На него будут поступать уведомления об изменении статуса жалобы со ссылкой для перехода на сервис для более подробного ознакомления.

Такие уведомления будут направляться заявителю при продлении срока рассмотрения обращения и принятии (направлении) решения (ответа) по нему. Оповещение будет направлено и при перенаправлении жалобы в другой орган, в чью компетенцию входит ее рассмотрение.