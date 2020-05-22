В Госдуме считают, что повышение возраста покупки и употребления алкоголя неконституционно

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сказал, что повышение возраста продажи и потребления алкоголя до 21 года противоречит Конституции.

Как сказал депутат,

«с точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и Гражданском кодексе».

Он отметил, что, согласно статье 60 Конституции, гражданин РФ «может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет».

Кстати говоря, инициативы по повышению возраста покупки и употребления алкоголя вносились в Госдуму не один раз. И всегда Госдумой отклонялись.

По материалам «ТАСС».