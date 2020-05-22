Поддержка арендаторов и туристов, налоговый капитал для самозанятых и многое другое в новом законе

Госдума 22 мая, в пятницу, приняла большой закон с поправками, необходимыми для жизни страны в условиях пандемии COVID-19.

Рассказываем, что есть в принятом законе.

Увеличены детские пособия для неработающих

Установлен единый размер пособия по уходу на ребенком для неработающих граждан. Пособие будет выплачиваться на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения, и составит 6 752 рубля. В настоящее время на законодательном уровне он составляет 1 500 рублей, но по факту с учетом всех индексаций на первого ребенка выплачивается 3 375 рублей в месяц, на второго и последующих пособие выше.

Поддержка арендаторов

Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды, но обеспечительный платеж останется у арендодателя.

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Право на расторжение договоров получат не все арендаторы, у которых снизился доход, а только субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. Кроме того, право арендатора в одностороннем порядке расторгать договор аренды будет не безусловным, а оно должно быть связано с тем, что арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано.

Поддержка самозанятых

Самозанятые граждане получают налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей), который можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Капитал можно будет использовать до конца 2020 года. О возврате налога за 2019 год в законе ничего не говорится. Этот возврат скорее всего будет оформляться субсидией по постановлению правительства.

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Отсрочка по выкупу госимущества

Субъектам МСП дали отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.

Поддержка туристов

Правительство сможет уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице.

Также Кабмин сможет принимать решение о приостановлении на установленный им срок обязательств туроператоров по возврату туристам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления туристам обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта.

Кроме того, граждане смогут получить сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем. При этом если турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, то турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку, а также проценты за пользование ими.

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Развитие телемедицины

Правительство наделяется полномочием по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Увеличение производства антисептиков

В случаях и порядке, установленных Правительством, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, могут быть направлены на переработку и дальнейшее использование для производства дезинфицирующих средств.

Возможность переноса экзаменов

Правительство наделяется правом менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы. При этом предусматривается, что к числу таких особенностей будет отнесена возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

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Увеличение сроков уплаты штрафов для бизнеса

Предполагается дать возможность субъектам малого и среднего предпринимательства уплачивать штраф в течение 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом это не касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер.

Упрощение проведения общих собраний жильцов

Предусматривается возможность установления особенностей проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосования и очно-заочного голосования, в том числе в целях исключения физического контакта между гражданами.