Глава комитета по бюджету и налогам: раздавать маски бесплатно — это бесчеловечный пиар

Глава комитета по бюджету Андрей Макаров назвал «бесчеловечным пиаром» предложение депутата от КПРФ Алексея Куринного бесплатно раздавать жителям маски и перчатки. Об этом было заявлено во время пленарного заседания Госдумы.

Предложенная Куренным поправка предполагала, что маски и перчатки будут раздавать бесплатно в тех регионах, где введен режим повышенной готовности или ЧС.

«Ввели положение повышенной готовности — обеспечьте граждан, а не заставляйте их покупать по 50 рублей», — цитирует депутата от КПРФ «Медиазона».

Макаров ответил, что «к пиару на бюджете мы уже привыкли, пиар на коронавирусе — это бесчеловечно».

Против бесплатной раздачи масок также выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, государство выдает предприятиям налоговые льготы «намного более дорогостоящие, чем приобретение масок или дезинфицирующих средств». Поэтому заниматься бесплатной раздачей масок, по мнению Володина, должен бизнес.