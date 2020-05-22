Госдума введет запрет на ликвидацию организаций до завершения таможенных проверок

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который запрещает ликвидацию юридических лиц до того, как завершится камеральная таможенная проверка.
Изменения вносятся в статью 20 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пишет «Парламентская газета».
«Законопроект направлен на повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью перед таможенными органами. В настоящее время действует норма о недопущении ликвидации юридических лиц, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка. Законопроектом предлагается установить аналогичный запрет на ликвидацию юрлиц, в отношении которых проводится камеральная таможенная проверка», — рассказал депутатам статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Документ должен вступить в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.