ЕГЭ начнется с 3 июля. А 29 и 30 июня будут пробные экзамены

Министр Просвещения Сергей Кравцов заявил, что 29 и 30 июня ЕГЭ будет пробный, для настройки системы. А начнутся экзамены с 3 июля.

«Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены, и начать единые государственные экзамены именно с пробных экзаменов, для того, чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях и помещениях», – сказал Кравцов.

Он напомнил, что пробный экзамен существовал, когда ЕГЭ проводился в России в рамках эксперимента. Планируется, что понятие «пробного экзамена» внесут в нормативную базу, и 29 и 30 июня два подобных мероприятия будут отражены в расписании ЕГЭ.

Определены и сроки второй волны ЕГЭ » экзамены пройдут 3, 5, 7 и 8 августа.

По материалам «Интерфакс».