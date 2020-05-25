Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

Сахалинский добытчик крабов, совладелицей которого чуть не стала телеведущая Ксения Собчак, исчез из перечня системообразующих предприятий.

На то, что компания «Монерон» исчезла из перечня системообразующих компаний на сайтеМинсельхоза и спискаМинэкономразвития, первыми обратили внимание «Ведомости».

ГК «Монерон» — крупный российский добытчик крабов. Основатель этого бизнеса — Олег Кан. В составе группы две крупных компании: «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК). У них в распоряжении квоты на добычу более 9000 т крабов, или около 10% всей добычи этого ресурса в России (расчеты «Ведомостей» и данные Росрыболовства).

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В апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. Собчак едва не стала совладелицей «Монерона».

Однако завершить сделку не удалось, поскольку в конце апреля суд Южно-Сахалинска арестовал доли компаний. Это произошло в рамках расследования уголовного дела предполагаемого бенефициара компании бизнесмена Олега Кана, который находится в розыске.

В феврале 2020 г. Кан был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Компании подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2015 гг. Товар декларировался для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся японской компании по значительно большей цене. Общий размер ущерба России оценен в 210,3 млн руб., говорилось в постановлении суда от 30 марта. Кроме того, следствие считает Кана организатором контрабандных поставок краба в Японию и Китай, а также убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 г. во В