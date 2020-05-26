Клерк.Ру

Люди соскучились по магазинам и стали чаще совершать покупки

После окончания режима нерабочих дней россияне стали заметно чаще совершать покупки, хотя их покупательская активность все еще ниже, чем до начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные исследования ВТБ и оператора фискальных данных «Первый ОФД», его результатах написал РБК.

С 12 мая, когда окончились нерабочие дни и в некоторых регионах стали смягчать карантинные меры, число покупок в среднем по России выросло на 18%. Еще сильнее выросло количество покупок в интернете — более чем на 20%.

Средний чек в офлайн-покупках с 12 по 21 мая составил 876 руб., почти не изменившись с периода нерабочих дней. Средний чек покупки в интернете снизился на 20%, до 940 руб. Таким образом, отмечается в исследовании, россияне стали чаще совершать в интернете мелкие покупки.

За время самоизоляции в России выросла доля покупок, оплачиваемых безналом. До самоизоляции, в феврале-марте, доля безналичной оплаты составляла 56%. К 21 мая она достигла 64%.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить