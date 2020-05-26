Если налоговый долг менее 3 000, налоговики пока не будут его взыскивать

С 01.04.2020 вступили в силу изменения в НК, которые минимизировали применение мер взыскания, в том числе обеспечительных мер, предусмотренных положениями статей 46, 76 НК (взыскание долга и ограничение движений по счету), по малоценным долгам до 3 000 рублей.

В случае наличия долга менее 3 000 рублей меры взыскания и обеспечительные меры, предусмотренные вышеуказанными статьями НК, будут применяться по истечении трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога.

Об этом сообщает ФНС в письме от 7.05.2020 № ЕА-4-15/7541, отвечая на просьбу некредитной финансовой организации ввести временные контрольные и надзорные послабления.