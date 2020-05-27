Состояние некоторых миллиардеров увеличилось. Хотя пандемия и ударила по бизнесу

Совокупное состояние российских миллиардеров–участников рейтинга журнала Forbes, за период пандемии коронавируса увеличилось на 62 млрд долларов – до 454 млрд долларов.
- 1-е место: Глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин - у него рост с $19,7 млрд до $26,1 млрд.
- 2-е место: глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло с $17,1 млрд до $22,5 млрд.
- 3-е место у председателя совета директоров и основного акционера группы НЛМК Владимира Лисина, его состояние возросло почти на $3 млрд - до $21 млрд.
- 4-е место: глава "Лукойла" Вагит Алекперов (рост с $15,2 млрд до $20,8 млрд).
- 5-е место у основного акционера "Силовых машин" Алексея Мордашова, состояние которого выросло с $16,8 млрд до $19,1 млрд.
Отметку в $1 млрд вновь преодолело состояние председателя совета директоров концерна «Россиум» Романа Авдеева и главы рыбопромышленной группы «Норебо» Виталия Орлова.
По оценкам Forbes, в глобальном масштабе за время пандемии (брался период с 23 марта по 22 мая) сильнее всего выиграли те миллиардеры, чей бизнес тесно связан с интернетом. Основатель Facebook Марк Цукерберг и совладелец Amazon Джефф Безос, к примеру, прибавили к оценкам своих состояний $31,8 млрд и $30 млрд соответственно.