Детский омбудсмен призвала распространить выплаты на детей 16 и 18 лет. По 10 тысяч рублей

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает расширить выплаты по 10000 рублей на семьи с детьми от 16 до 17 лет.

«Мы направили еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ… А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно», – сказала Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что в основном подростки этого возраста еще находятся на попечении родителей, многие из них продолжают свое обучение из-за чего не имеют возможности для полноценного трудоустройства. При этом потребительская корзина у 16- и 17-летних молодых людей фактически равна потребительской корзине взрослого человека.

По материалам «РИА Новости».