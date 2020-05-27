Некоторые страны скоро откроют границы. Но россиянам рекомендуют ехать в Сочи. Со справкой

В АТОР (Ассоциации туроператоров России) сообщили о примерных сроках возобновления туризма. В том числе, и международного.

Пока туристы смогут отдыхать только в России, хотя позитивные новости о готовности принимать иностранцев с завидной регулярностью приходят из разных стран. Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.

«Но возобновление международного туризма – процесс всегда двусторонний. Если восстановления какой-то части регулярных рейсов за рубеж летом еще можно ожидать, но перспективы запуска чартерных рейсов пока туманны. По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», – сказала представитель АТОР Майя Ломидзе.

с 1 июня можно будет отправиться в Сочи и другие курорты Краснодарского края. Но, правда, только тех, кто планирует отдыхать в санатории и оформил санаторную путевку. До 6 июня в крае действует карантин, а потому гости, которые планируют размещаться не в санаториях, а, например, в частном секторе, отправятся на двухнедельную самоизоляцию.

«Я бы также не рекомендовала туристам не рисковать и не ехать на отдых без так называемых "справок об эпидокружении". Без них санаторий не имеет право вас принять», – пояснила Майя Ломидзе.

По материалам «РИА Новости».