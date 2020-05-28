Интересные моменты из проекта постановления Пленума ВС. О прощении долга и обстоятельствах непреодолимой силы

Пленум Верховного суда рассмотрел проект постановления, разъясняющего правила прекращения обязательств.

«Прощение долга не свидетельствует о заключении договора дарения, если совершается кредитором в отсутствие намерения одарить должника», – говорится в одном из пунктов проекта.

То есть, если компании простили долги, теоретически, у нее не будет возникать обязанности уплатить налог на прибыль. Если это постановление примут.

Правда, не забываем, что акты Верховного суда носят скорее рекомендательный характер, они не имеют силу закона.

«В отношениях между юридическими лицами позиция имеет прорывной характер, – говорит адвокат Вячеслав Голенев. – В банкротных процедурах снижается шанс на квалификацию прощения долга как дарения, а значит - ниже шанс на оспаривание и аннулирование сделки. С налоговой точки зрения, позиция может повлиять на пересмотр "повальной" практики налоговых органов рассматривать прощение долга как дарение и облагать сумму "уменьшения" долга (то есть ту сумму или часть суммы долга, которая прощена кредитором должнику) налогом на прибыль организаций как внереализационный доход должника».

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Еще один интересный момент – о праве сторон договора отказываться от обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы:

«Если возникшие после заключения договора чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, риск наступления которых не несет ни одна из сторон (непреодолимая сила), в том числе, когда такие обстоятельства возникли в связи с принятием акта органа государственной власти и органа местного самоуправления, влекут объективную невозможность исполнения, но носят временный характер, то каждая из сторон обязательства в случае объективной утраты интереса вправе отказаться от договора, в частности в случаях, когда данные обстоятельства привели к существенной просрочке или с очевидностью приведут к ней в будущем», – говорится в проекте постановления.

Проект Постановления отправлен в редакционную комиссию.

По материалам «РГ».

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Заседание Пленума Верховного Суда РФ 28 мая 2020 года: