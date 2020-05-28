Долговая нагрузка населения достигла исторического максимума

В начале апреля уровень кредитной нагрузки россиян вырос до максимума за все время наблюдений.

Уровень долговой нагрузки домохозяйств на 1 апреля 2020 года достиг исторического максимума — 10,9 %.

Такие данные приводятся в обзоре ЦБ, опубликованном сегодня на сайте регулятора.

Отмечается, что часть заемщиков в апреле-мае не могли своевременно исполнить обязательства по кредиту из-за снижения доходов и отсутствия возможности посетить офис банка в условиях ограничительных мер.

Отличительной чертой текущей ситуации является стремительное развитие и глубина макроэкономического шока, вызванного введением необходимых мер для ограничения коронавирусной инфекции, говорится в документе.

Если в марте 2020 г. рост задолженности по кредитам физических лиц значительно ускорился, так как многие заемщики стремились совершить отложенные покупки, то в апреле 2020 г. поток заявок на новые кредиты сократился в два раза. Это в свою очередь привело к сокращению задолженности по кредитному портфелю на 0,6% за апрель.