Клерк.Ру

В Петербурге с 1 июня начнется смягчение ограничений из-за коронавируса

Петербург и Ленинградская область готовятся к первому этапу снятия ограничений, заявил сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будут носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации. При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным.

Будут открыты нотариальные и юридические конторы. 

Посещение кладбищ будет разрешено при условии использования средств индивидуальной защиты.

Официального документа пока нет.

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