В Петербурге с 1 июня начнется смягчение ограничений из-за коронавируса

Петербург и Ленинградская область готовятся к первому этапу снятия ограничений, заявил сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будут носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации. При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным.
Будут открыты нотариальные и юридические конторы.
Посещение кладбищ будет разрешено при условии использования средств индивидуальной защиты.
Официального документа пока нет.