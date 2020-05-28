В Петербурге с 1 июня начнется смягчение ограничений из-за коронавируса

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MaxC Я не про себя.Сомневаюсь в смысле ношения копеечной маски (с одной стороны беленькая, с другой го... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

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Лион ну как же вы сами по себе, если вам гулять и пр. можно только тогда, когда вам они разрешили?... Прогулки в Москве. Памятки. Нет слов

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