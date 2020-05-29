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Осталось три дня для подачи заявления на субсидию за апрель

Четыре дня осталось для подачи заявления за апрель на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях в наибольшей степени пострадавших в период пандемии коронавирусной инфекции.

Для получения предоставляемой государством помощи необходимо направить заявление установленной формы, дополнительные документы не требуются.

Заявление направляется:

Индивидуальные предприниматели имеют возможность формировать в Личном кабинете заявление без квалифицированной электронной подписи.

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Условия для предоставления субсидии:

  • заявитель включен в реестр субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 марта 2020 года;
  • основной вид деятельности по состоянию на 1 марта 2020 года относится к пострадавшим отраслям (перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434);
  • организация не находится в процессе ликвидации, не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
  • на дату подачи заявления отсутствует недоимка по налогам и сборам (без учета пени и штрафов, с учетом переплаты) свыше 3 тыс. рублей;
  • количество работников по форме СЗВ-М за апрель и май не менее 90 процентов по сравнению с мартом 2020 года (или снизилось не более чем на 1 человека);
  • в налоговый орган подано заявление по установленной форме.
Для получения субсидии за май следует направить заявление с 1 июня до 1 июля.

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