ФНС приостанавливает взыскания налогов и блокировку счетов до 1 июля

Федеральная налоговая служба объявила о продлении приостановки взыскания задолженностей и обеспечительных мер до 1 июля. Об этом сообщается в письме от 26.05.2020 № ЕД-20-8/71@.

Это касается всех налогоплательщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вне зависимости от отраслей, в которых ведется деятельность и категории предприятия.

Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что непринятие мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию. В данной ситуации меры взыскания и соответствующие обеспечительные меры могут быть применены только по согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа.