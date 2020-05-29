Список пострадавших отраслей расширили. Туда добавили СМИ

Главное, чтобы она к стр. 070 не прибавилась. При подсчете нарастающим......
Это очень ужасно! Жить в стране, где можно получить пулю от полицейского лишь при наличии "основа...
как всегда поможем своим друзьям!
ДА ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ САМЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ, телевизор и радио во время карантина целые сутк...
Дезинфекцию проводят и открывают. 14 дней - это карантин для людей. А не для помещений. Операции-...
так спросите их. есть масса сайтов с отзывами о работодателях...
я ж не работаю в клинике )
Да бог с ним со стадным иммунитетом, думаю каждого интересует только свой личный.Народу уже начал...
Ну хорошо, санитаром. Пришел человек "с улицы" и говорит-хочу у вас в отделении санитаром поработ...
ох.... тут столько вариантов....Существует объективное знание и умение высказывать свои мысли. Эт...
Моей маме на 20 мая была назначена операция в областном онкологическом центре. 19 мая ей звонят и...
у меня стойкое недоверие к этой цифровизации. уже не единожды был свидетелем недостоверности инфо...
Согласна с Вами. У меня например все профили закрытые и я не добавляю никого из тех, кого не знаю...
Скорее всего к тому, что бы не штрафовать за эти телодвижения....
Дайте нам ЭЦП бесплатно раз в год и взаимодействие бесплатное, без операторов, и мы сами перейдем...
а они планируют дать закону обратную силу? я к тому, что все резкие телодвижения нормальные люди ...
Они правда не понимают, что закон в первую очередь ударит по самим работникам?...
дак ну..... но ведь если я в кадровых документах лажанусь, суд-то на мою биографию смотреть не бу...
На основании чего будет определяться численность работников по состоянию на 1 июня? К примеру, в ...
Получают помощь маленькие аптеки. Они и так на грани выживания из-за того, что их ЕНВД лишают. Вп...
Было бы великолепно если бы нечто подобное приготовили и по АО (с советом директоров)...
Такая хорошая статья, жалко, что не в табличке Excel всё сведено....
и я знаю)) пока один "кофий" распивает, другой с мыльной *опой делает работу за себя и "за того п...
Какие будут судебные издержки,если пфр подаст заявления на взыскание штрафа...
а я уже точно знаю почему так, у одних попа в мыле, другие на этом же участке спокойно кофе попив...
Ответы читаю.Изначально суть вопроса -аптеки получают помощь(и это несправедливо)Кто, как, и под ...
Я вас умоляю... Вы его "трудовую" биографию-то посмотрите )) ...
особенно повеселило Завидую всеми завистями сразу тем, кто так может себе позволить 😜...
Счастливые люди! те, которые от радости не знают, чем заняться ...
В каком месте он адекватный? Это у нас было заявлено, что выйдя за порог квартиры, ты обязан быть...
Вы ответы не читаете, что ли? Нет такого юридического лица, есть товарный знак. Под ним работают ...
Писали, что два отделения в Москве взгрели за "выполнение плана". В принципе, не за то, что приня...
Это фантазии или есть информация? Кого взгрели, как взгрели?...
Проще не куда.Под какие критерии не попали например фотоуслуги? Это немалый бизнес или это не бы...