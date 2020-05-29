Клерк.Ру

Список пострадавших отраслей расширили. Туда добавили СМИ

Михаил Мишустин расширил список пострадавших отраслей. Постановление № 745 от 26 мая 2020 г. опубликовано на сайте правительства.

В перечень добавлены СМИ. Кроме этого изменен код по воздушному транспорту.

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