Медикам, работающим с COVID-19, посчитают пенсионный стаж из расчета день за три

Тишина меры такие, потому что там сидят специалисты этого профиля, а не вы.... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина Я за Белоруссией очень хорошо слежу. И закидоны их Батьки оправдать не могу. И что пишут реальные... Треть россиян не верит в коронавирус

VikaV2193 Давайте посмотрим статистику где не было мер. https://coronavirus-belarus.by/... Треть россиян не верит в коронавирус

VikaV2193 Ну и что, что у реальных людей было. У реальных людей случаются и не такие трагедии. Жуть жуткая!... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина вы понимаете, что это вирус? что он распространяется со скоростью звука, как и на всем чем только... Треть россиян не верит в коронавирус

Лион А ничего что в 2018 году от пневмоний в РФ умерло 25-26 тыс. человек, кто об этом говорил и гробы... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина самые неимущие два п----са, умрут с голоду без этой субсидии. ... Басков и Билан попросили субсидию в размере МРОТ

Тишина у меня это было на ютубе от реальных людей. Которые к телевизору не имеют никакого отношения. Наш... Треть россиян не верит в коронавирус

Buh Lo Скорее всего они и не знают об этой субсидии. Бухгалтер или управляющий постарался. Молодцы, отра... Басков и Билан попросили субсидию в размере МРОТ

VikaV2193 Это все было по телевизору. Действительность за окном другая совсем. Поэтому и говорю, что ожидан... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина вам мало Италии, Китая и Америки? В Италии гробы не успевали сжигать, людям не давали прощаться..... Треть россиян не верит в коронавирус

VikaV2193 Хотелось бы, что бы в голове сходились реальность и ожидания, а то когнитивный диссонанс. ))... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина Вы извините, но все такие умные, все всё хотят знать, что это было и зачем? Вы все врачи, специал... Треть россиян не верит в коронавирус

таги Это очень ужасно! Жить в стране, где можно получить пулю от полицейского лишь при наличии "основа... Полиция хочет больше прав (жестких). Они в поправках

elena.frolova79 ДА ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ САМЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ, телевизор и радио во время карантина целые сутк... Список пострадавших отраслей расширили. Туда добавили СМИ

Над.К Дезинфекцию проводят и открывают. 14 дней - это карантин для людей. А не для помещений. Операции-... Треть россиян не верит в коронавирус

Natali Kr так спросите их. есть масса сайтов с отзывами о работодателях... Поиск работы и соцсети

Fraxine Да бог с ним со стадным иммунитетом, думаю каждого интересует только свой личный.Народу уже начал... Треть россиян не верит в коронавирус

Fraxine Ну хорошо, санитаром. Пришел человек "с улицы" и говорит-хочу у вас в отделении санитаром поработ... Треть россиян не верит в коронавирус

Natali Kr ох.... тут столько вариантов....Существует объективное знание и умение высказывать свои мысли. Эт... Поиск работы и соцсети

Fraxine Моей маме на 20 мая была назначена операция в областном онкологическом центре. 19 мая ей звонят и... Треть россиян не верит в коронавирус

АДИМ у меня стойкое недоверие к этой цифровизации. уже не единожды был свидетелем недостоверности инфо... С 2021 года кадровые документы предлагают вести электронно

Natali Kr Согласна с Вами. У меня например все профили закрытые и я не добавляю никого из тех, кого не знаю... Поиск работы и соцсети

Rolen Дайте нам ЭЦП бесплатно раз в год и взаимодействие бесплатное, без операторов, и мы сами перейдем... С 2021 года кадровые документы предлагают вести электронно

Natali Kr а они планируют дать закону обратную силу? я к тому, что все резкие телодвижения нормальные люди ... Минтруд предлагает временные правила увольнения работников и оплаты простоя во время пандемии

Natali Kr дак ну..... но ведь если я в кадровых документах лажанусь, суд-то на мою биографию смотреть не бу... С 2021 года кадровые документы предлагают вести электронно

id23693282 На основании чего будет определяться численность работников по состоянию на 1 июня? К примеру, в ... Что нужно знать о новых «противовирусных» кредитах для бизнеса