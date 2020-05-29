Клерк.Ру

Медикам, работающим с COVID-19, посчитают пенсионный стаж из расчета день за три

Пенсионный стаж российских медиков, которые работают с заразившимися коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчета день за три.

Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом по поручению президента Владимира Путина, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства.

«Для медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа. Время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в трехкратном размере. Соответствующий проект постановления правительства России подготовлен Минтрудом», — сказали в министерстве.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить