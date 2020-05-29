Медикам, работающим с COVID-19, посчитают пенсионный стаж из расчета день за три

КАКИХ страховых отчислений? От несчастных случаев? Т.е., например, ФОТ при немаленькой зарплате...
меры такие, потому что там сидят специалисты этого профиля, а не вы....
Я за Белоруссией очень хорошо слежу. И закидоны их Батьки оправдать не могу. И что пишут реальные...
А что, и такой зверь теперь есть? Яндекс мессенджер?
Давайте посмотрим статистику где не было мер. https://coronavirus-belarus.by/...
Ну и что, что у реальных людей было. У реальных людей случаются и не такие трагедии. Жуть жуткая!...
вы понимаете, что это вирус? что он распространяется со скоростью звука, как и на всем чем только...
А ничего что в 2018 году от пневмоний в РФ умерло 25-26 тыс. человек, кто об этом говорил и гробы...
самые неимущие два п----са, умрут с голоду без этой субсидии. ...
у меня это было на ютубе от реальных людей. Которые к телевизору не имеют никакого отношения. Наш...
Вы будете заполнять декларацию как обычно. Просто в программе налоговой должны сминусовать из нач...
Скорее всего они и не знают об этой субсидии. Бухгалтер или управляющий постарался. Молодцы, отра...
Это все было по телевизору. Действительность за окном другая совсем. Поэтому и говорю, что ожидан...
вам мало Италии, Китая и Америки? В Италии гробы не успевали сжигать, людям не давали прощаться.....
Хотелось бы, что бы в голове сходились реальность и ожидания, а то когнитивный диссонанс. ))...
Вы извините, но все такие умные, все всё хотят знать, что это было и зачем? Вы все врачи, специал...
Главное, чтобы она к стр. 070 не прибавилась. При подсчете нарастающим......
Это очень ужасно! Жить в стране, где можно получить пулю от полицейского лишь при наличии "основа...
как всегда поможем своим друзьям!
ДА ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ САМЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ, телевизор и радио во время карантина целые сутк...
Дезинфекцию проводят и открывают. 14 дней - это карантин для людей. А не для помещений. Операции-...
так спросите их. есть масса сайтов с отзывами о работодателях...
я ж не работаю в клинике )
Да бог с ним со стадным иммунитетом, думаю каждого интересует только свой личный.Народу уже начал...
Ну хорошо, санитаром. Пришел человек "с улицы" и говорит-хочу у вас в отделении санитаром поработ...
ох.... тут столько вариантов....Существует объективное знание и умение высказывать свои мысли. Эт...
Моей маме на 20 мая была назначена операция в областном онкологическом центре. 19 мая ей звонят и...
у меня стойкое недоверие к этой цифровизации. уже не единожды был свидетелем недостоверности инфо...
Согласна с Вами. У меня например все профили закрытые и я не добавляю никого из тех, кого не знаю...
Скорее всего к тому, что бы не штрафовать за эти телодвижения....
Дайте нам ЭЦП бесплатно раз в год и взаимодействие бесплатное, без операторов, и мы сами перейдем...
а они планируют дать закону обратную силу? я к тому, что все резкие телодвижения нормальные люди ...
Они правда не понимают, что закон в первую очередь ударит по самим работникам?...
дак ну..... но ведь если я в кадровых документах лажанусь, суд-то на мою биографию смотреть не бу...
На основании чего будет определяться численность работников по состоянию на 1 июня? К примеру, в ...
Получают помощь маленькие аптеки. Они и так на грани выживания из-за того, что их ЕНВД лишают. Вп...