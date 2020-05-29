Клерк.Ру

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада Победы.

«Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — написано в Указе.

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