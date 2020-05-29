Путин объявил 24 июня нерабочим днем

VikaV2193 Это хорошо и обнадеживающе! Вам будет полезно узнать, как возникают внутрибольничные инфекции и п... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина расскажите это детям погибших врачей, их возраст указан. там их детям максимум 5-7 лет и родителя... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина выходит не о чем)) с другой стороны дураки и без парадов были и есть.... Треть россиян не верит в коронавирус

Над.К Я не писала глупостей, их тут пишете вы :) Впрочем, разговаривать с человеком, отрицающим очевидн... Треть россиян не верит в коронавирус

VikaV2193 Это не мое личное мнение. Вам бы то же не мешало бы послушать мнение инфекционистов и обзавестись... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина вы для меня совсем не авторитет, вы микробиолог, инфекционист? Давайте каждый будет заниматься св... Треть россиян не верит в коронавирус

VikaV2193 Какого этого профиля и где там они сидят? По принимаемым мерам, там сидят вообще люди в неадекват... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина оно уже вносит электронное голосование, поверьте оно будет сделано и без всяких парадов.Я не знаю... Треть россиян не верит в коронавирус

Лион Эти все перебздящие потом еще будут выстраиваться в очередь в ПНД. Клиника там в цвет.... Треть россиян не верит в коронавирус

Лион а не я. Вроде бы бухгалтер, а оперируете не цифрами, а понятиями много- мало.... Треть россиян не верит в коронавирус

VadimBA Дело не в том, куда вы пожелаете пойти или не пойти. Это ваше личное дело... Дело в том, что масс... Треть россиян не верит в коронавирус

Над.К Судя по тому, что вы тут пишете, вы вообще не имеете представления об этом вирусе и его последств... Треть россиян не верит в коронавирус

VikaV2193 Вот, у таких как Вы "перебздящих", потом на руках синегнойная палочка на руках разводится. Что с ... Треть россиян не верит в коронавирус

Лион А как вы пользуетесь телефоном, ключами от квартиры и т. д.?... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина Если я не пойду на парад, то и на голосование я не пойду. Банальная логическая цепочка.... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина знаток города блин. Не знает он как там считают. Молча считают погибших людей, вы это теперь их р... Треть россиян не верит в коронавирус

VadimBA Уфа. Ни на какой парад я не пойду... Парад - это лишь прелюдия к голосованию. Если в нынешних усл... Треть россиян не верит в коронавирус

Лион Прежде чем задвигать умняки, нужно хоть чуток быть в теме, а вам лишь бы ляпнуть....... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина Так и еще граждане, все перемывайте, все промышленные упаковки тоже. Купили пакет молока, пакет в... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина я кстати вот думаю какою косынку или платок надеть, что бы волосы полностью спрятать, если что та... Треть россиян не верит в коронавирус

Лион Да я не знаю, как там считают, смотрю по своему городу. Треть россиян не верит в коронавирус