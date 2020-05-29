Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Это хорошо и обнадеживающе! Вам будет полезно узнать, как возникают внутрибольничные инфекции и п...
расскажите это детям погибших врачей, их возраст указан. там их детям максимум 5-7 лет и родителя...
Интересно, это у наших чиновников игра такая? Сначала отменить что-нибудь полезное, потом дождать...
выходит не о чем)) с другой стороны дураки и без парадов были и есть....
Я не писала глупостей, их тут пишете вы :) Впрочем, разговаривать с человеком, отрицающим очевидн...
Это не мое личное мнение. Вам бы то же не мешало бы послушать мнение инфекционистов и обзавестись...
Завозили, тысячами, из Москвы -- "россарбайтеры".
вы для меня совсем не авторитет, вы микробиолог, инфекционист? Давайте каждый будет заниматься св...
Разводите резистентных бактерий? Зачем?
Какого этого профиля и где там они сидят? По принимаемым мерам, там сидят вообще люди в неадекват...
оно уже вносит электронное голосование, поверьте оно будет сделано и без всяких парадов.Я не знаю...
Эти все перебздящие потом еще будут выстраиваться в очередь в ПНД. Клиника там в цвет....
все протираю, брызгаю антисептиком.
Вы Батенька знаток города, блин.
а не я. Вроде бы бухгалтер, а оперируете не цифрами, а понятиями много- мало....
Дело не в том, куда вы пожелаете пойти или не пойти. Это ваше личное дело... Дело в том, что масс...
Вопрос как будет рассчитываться численность, по какому алгоритму?...
Судя по тому, что вы тут пишете, вы вообще не имеете представления об этом вирусе и его последств...
Вот, у таких как Вы "перебздящих", потом на руках синегнойная палочка на руках разводится. Что с ...
А как вы пользуетесь телефоном, ключами от квартиры и т. д.?...
Не надо тыкать незнакомым людям....
Если я не пойду на парад, то и на голосование я не пойду. Банальная логическая цепочка....
знаток города блин. Не знает он как там считают. Молча считают погибших людей, вы это теперь их р...
Уфа. Ни на какой парад я не пойду... Парад - это лишь прелюдия к голосованию. Если в нынешних усл...
Прежде чем задвигать умняки, нужно хоть чуток быть в теме, а вам лишь бы ляпнуть.......
Так и еще граждане, все перемывайте, все промышленные упаковки тоже. Купили пакет молока, пакет в...
Феерическую ерунду написали ))
я кстати вот думаю какою косынку или платок надеть, что бы волосы полностью спрятать, если что та...
скажут и поносим, вам то что?
Да я не знаю, как там считают, смотрю по своему городу.
Соловьи Н.НекрасовКачая младшего сынка,
Крестьянка старшим говорила:
"Играйте, детушки, пока!
Я с...
Вы, прямо, как бабулька во дворе....
Так при чем здесь ООО-шки? Бюджет возвращает уплаченный в 2019 году налог. и всё. К понесенным ра...
Степлером, пока ещё новая, думала все так делают