Маткапитал разрешат использовать без участия банков

В Госдуму внесен законопроект № 964774-7, который касается права на расходование средств материнского (семейного) капитала.

Предлагается разрешить направлять маткапитал на улучшение жилищных условий лицам, заключившим договор кредита (займа) с любой из организаций, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования.

В пояснительной записке отмечается, что до марта прошлого года можно было направлять маткапитал на гашение ипотеки, даже если она оформлена в иной некредитной организации. Потом эту норму из закона убрали.

Таким образом, в частности, необоснованно ограничены законные интересы лиц, заключающих договоры целевого ипотечного займа с учреждением, созданным по решению Правительства для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Министерством обороны функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, говорится в пояснительной записке.

То есть направить маткапитал на займы, оформленные в организациях, не подконтрольных ЦБ, сейчас нельзя.

Это и хотят исправить авторы проекта, депутаты от ЛДПР.

Как пишут «Известия», этот законопроект готово поддержать правительство, давшее положительное заключение на инициативу депутатов.