Сегодня истекает срок подачи заявления на получение субсидии за апрель

Сегодня, 1 июня, последний день подачи заявлений на получение субсидий за апрель, предупреждает ФНС на своем сайте.

Воспользоваться этой мерой поддержки могут организации и индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслях. Заявитель также должен быть включен в реестр МСП и не иметь долгов более 3 тыс. руб. на дату подачи заявления.

Кроме того, ключевым является условие о количестве работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия. Оно должно составлять не менее 90% количества работников в марте 2020 года или быть снижено не более чем на одного человека по отношению к этому числу.

Возможность предоставления такой субсидии определяется по основному виду ОКВЭД по состоянию на 1 марта 2020 года. Проверить, имеет ли компания или ИП право на нее, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России. Для этого следует лишь ввести ИНН налогоплательщика.

Заявление можно направить через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также через ТКС и по почте. При этом ИП теперь могут сформировать заявление в своем Личном кабинете без квалифицированной электронной подписи. Оно будет создано автоматически на основе имеющихся сведений, останется лишь выбрать реквизиты своего банковского счета для получения субсидии и нажать «Отправить заявление».