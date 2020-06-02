Клерк.Ру

Курсы валют на завтра. Доллар 68 рублей 98 копеек

ЦБ объявил курсы валют на завтра. Рубль продолжает укрепляться. Причем, снижение достаточно большое.

Евро на завтра снизился на 86 копеек. А доллар будет стоить меньше на 73 копейки.

Вчера впервые с 7 марта доллар стоил меньше 70 рублей.

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