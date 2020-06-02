Курсы валют на завтра. Доллар 68 рублей 98 копеек

Не главную героиню, её старшую сестру!
Ну как же? Это же вы упомянули приложение Мой налог. Оно удобно. Вот если бы его развивали дальше...
Это с каких это пор Т и Б стали "южными"?Земная ось опять опрокинулась, а я все проспал?...
А нужные нашему народу поправки в конституцию разрешат. Ха-ха-ха....
Ну... с 1985 года всё жду осуществления хотя бы одного малюсенького планчика.. в интересах жителе...
В целом план не плохой! Можно даже сказать, готичный ...
Обозлённый на весь мир. не только на нас
проф.деформация личности))
А почему Мягков грузинский князь?И не зарезал, а застрелил ,(...
Лично для меня-мерзотная личность из интервью, ни одной улыбки, такое ощущение что у человека одн...
А что не понятно.. раздали детям по 10 тыс...😄
я бы вообще утвердила новый НК, а настоящий в топку.... Об этом даже Макаров сказал......
"Мы считаем что налогоплательщики за свои деньги должны получать качественные усл...
"xxx: Мне до пенсии 15 лет осталось, за это время точно ничего не изменится...zzz: Так-то вообще ...
Не понял, в чем проблема. Заплатили налога на 2к - получили обратно + 12к можете в этом году не п...
Не очень понятно, зачем-то указание на налоговиков и дистанционников? Добавлю, существует вс...
Ну-у-у... У нас помимо Дагестана полно... Татарстан, Башкортостан... Многочисленные народы бывших...
Такое впечатление, что это обращение к вирусу, а не к нам.. Вот до конца года, чтобы отцепился от...
Там вдова одну дочку замуж выдала за этого князя, который ее (дочку) зарезал из ревности....
А будет ли пенсия через 15 лет вообще? Законы меняют и дописывают ежегодно. Зачем, к чему эти опо...
Не знаю, я там никакого грузинского князя не припоминаю. Вы про что?...
Непонятно чет... "принял на временное проживание..." Это что за ситуация такая и как доказать, чт...
Если бы государство еще и информировало нас, куда идут уплаченные нами налоги, то недопонимания б...
Заставлять не заставляют, и речь не о нем. Лучше хорошая дорога и больница рядом с домом, чем это...
Ваши предпочтения и без интервью понятны)
Ну, пока еще оне призывают к всеобщему обрезанию женщин. На уровне муфтия всея Дагестана (правда,...
А чем плохо это приложение? Вас кто-то заставляет стать плательщиком НПД? Или лучше, чтобы плател...
Во-первых, ничего в таком запросе страшного нет, можно написать прямо как есть: клиентов ищу в ин...
Мне вот повезло, у меня культура интернациональная. Так чта универсальна и спокойно отношусь ко м...
Тут ещё надо будет смотреть, что дальше со ставкой ЦБ будет......
У нас бухгалтер-расчётчик , милая девушка, почти нецензурно высказалась, когда узнала, что 1 июл...
"... стоит какая-то тётка и говорит "- Согласны ли Вы взять в жёны Тамару?" И тут я начал трезвет...