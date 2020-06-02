Кредитными каникулами воспользовались 1,8 млн граждан

1,8 миллиона заемщиков-физлиц к концу мая уже воспользовались своим правом на кредитные каникулы. Причем только 15 % из них — по новым правилам.
Таким образом, 85% россиян не смогли воспользоваться правилами, предложенными правительством", — сказал сенатор Владимир Кравченко на пленарном заседании Совета Федерации.
Он подчеркнул, что банки не готовы работать с новыми законодательными нормами, предлагая собственные программы реструктуризации, которые в итоге ухудшают кредитную историю заемщика, передает РИА Новости.
Сенатор предложил обсудить этот вопрос на площадке Совета Федерации с участием ЦБ, банковского сообщества.
По его мнению, возможны более масштабные формы поддержки граждан.