Кредитными каникулами воспользовались 1,8 млн граждан

1,8 миллиона заемщиков-физлиц к концу мая уже воспользовались своим правом на кредитные каникулы. Причем только 15 % из них — по новым правилам.

Таким образом, 85% россиян не смогли воспользоваться правилами, предложенными правительством", — сказал сенатор Владимир Кравченко на пленарном заседании Совета Федерации.

Он подчеркнул, что банки не готовы работать с новыми законодательными нормами, предлагая собственные программы реструктуризации, которые в итоге ухудшают кредитную историю заемщика, передает РИА Новости.

Сенатор предложил обсудить этот вопрос на площадке Совета Федерации с участием ЦБ, банковского сообщества.

По его мнению, возможны более масштабные формы поддержки граждан.