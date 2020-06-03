Мишустин поручил Решетникову и Белоусову доработать план по восстановлению экономики. В ближайшее время.

На «Клерке» писали про этот план вчера. Там были меры поддержки вплоть до выпускников.

Кстати, этот план можно скачать из вложения. Правда, есть ряд сомнений, что это именно актуальная версия, но для ознакомления подойдет.

«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время», — сказал глава кабмина в среду на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Цитата по «ТАСС».