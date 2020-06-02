Почасовая ставка для работников, поддержка фермеров, и даже выпускников. Что еще вошло в нацплан?

Путин и Мишустин проводят встречу по обсуждению общенационального плана по восстановлению экономики.
- Надо не только стабилизировать ситуацию в экономике, главное — поддержать граждан и компании — Путин.
- Нужно добиться долгосрочных изменений в экономике и качественно новой динамики — Путин.
- Общенациональный план содержит около 500 мероприятий, стоимость составит около 5 триллионов рублей — Мишустин.
- С начала июля нужно приступить к реализации плана восстановления экономики РФ — Путин.
- Cтавку по НДС для туризма и гостиничной отрасли предлагается сократить до 7% — проект нацплана.
- Правительство РФ отсрочит на год норму о ежегодном увеличении на 15% объема хранилищ трафика для операторов связи — проект нацплана.
- Туристической отрасли и гостиницам могут возместить 50% платежей по процентам по ранее выданным кредитам — проект нацплана.
- Снижение безработицы в РФ до уровня не более 5% на конец 2021 года включено в общенациональный план по восстановлению экономики — документ.
- План восстановления экономики предполагает формирование резерва лекарств и медизделий в РФ — проект документа.
- Общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ после пандемии предусматривает дополнительные инвестиции в транспортную инфраструктуру до 2024 года до 1 триллиона рублей, в том числе за счет выпуска долгосрочных инфраструктурных облигаций.
- Пригородные пассажирские компании получат компенсацию за лизинг во второй половине года на 3,24 млрд рублей — проект нацплана.
- Несколько отраслей топливно-энергетического комплекса — нефтегазохимия, нефтепереработка и нефтесервис — вошли в план восстановления экономики России.
- Правительство РФ предлагает поддержать фермеров на фоне спада в российской экономике через предоставление им в субъектах РФ не менее 20% торговых мест под нестационарные торговые объекты для реализации фермерской продукции — нацплан.
- Поддержка выпускников вузов, внедрение цифровой образовательной среды и переподготовка педагогов, а также выявление и устранение дефицитов образования вошли в общенациональный план по восстановлению экономики.
- В России хотят установить минимальный размер часовой ставки для работников на неполном рабочем времени на срок до трех месяцев для борьбы с теневой оплатой труда, следует из общенационального плана действий.
- Путин поручил кабмину подготовить корректировки нацпроектов.