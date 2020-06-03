Правительство отказалось переносить сроки маркировки лекарств, обуви и сигарет

Правительство не планирует переносить сроки введения обязательной маркировки обуви и лекарств, которая вступит в силу с 1 июля 2020 года, продажа немаркированных сигарет после этой даты также будет запрещена.

Об этом говорится в протоколе совещания у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, пишет ТАСС.

Источник агентствва в правительстве подтвердил информацию, отметив, что аналогичное решение также было принято по маркировке обуви.

Об отсрочке введения обязательной маркировки просили многие отраслевые ассоциации, в том числе представители фармацевтической отрасли, которые предлагали ввести переходный период по маркировке лекарств до 1 января 2021 года, так как задерживаются поставки и наладка оборудования и программного обеспечения из-за невозможности приезда технических специалистов в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии.

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Кроме того, Ассоциация европейского бизнеса (***) направила в Минпромторг предложение о продлении сроков продажи немаркированной сигаретной продукции до 1 июля 2021 года. По мнению его авторов, отказ от продления этого срока приведет к необходимости участников оборота списать и отнести к убыткам стоимость немаркированных остатков, которая, по данным на 1 июля 2020 года, оценивается в сумму около 5 млрд рублей. Также указывалось о том, что в связи с неготовностью многих предпринимателей и малых предприятий нести дополнительные убытки в обстоятельствах крайне тяжелой экономической ситуации, участники рынка вероятно продолжат торговлю немаркированной продукцией нелегально, что приведет к повсеместному привлечению к ответственности.

Однако представители компании «Оператор ЦРПТ», которая и занимается ведением обязательной маркировки, считает, что у бизнеса было достаточно времени подготовиться и никаких проблем не возникнет. И главный их аргумент, который приводится в споре — защита потребителей. «Проект делает потребителя полноценным участником товарооборота: с помощью мобильного приложения любой человек сможет просканировать код и убедиться в легальности товара», — приводит цитату газета «Известия».

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Сама система обязательной маркировки создается в формате государственно-частного партнерства между правительством и «Оператором-ЦРПТ». Т.е. компания очень заинтересована в том, чтобы маркировку не откладывали.